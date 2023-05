Daymare: 1994 Sandcastle, data d'uscita ufficiale annunciata, demo in arrivo a breve

L'editore Leonardo Interactive e lo studio di sviluppo Invader Studios hanno annunciato tramite comunicato stampa la data d'uscita ufficiale di Daymare: 1994 Sandcastle: il 30 agosto 2023. Inoltre l'11 maggio 2023 sarà pubblicata una demo per PC, così che tutti possano provarlo in anticipo.

Daymare: 1994 Sandcastle sarà disponibile per PC, PS5, Xbox Series X e S, PS4 e Xbox One. La versione Nintendo Switch arriverà in un secondo momento, in data ancora da destinarsi.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete il nostro recente provato di Daymare: 1994 Sandcastle, in cui abbiamo scritto: "La demo di Daymare: 1994 Sandcastle ci è davvero piaciuta. Provandola ci è sembrato che gli sviluppatori abbiano raggiunto una loro maturità e che da Daymare: 1998 siano cresciuti parecchio in consapevolezza e nella capacità di gestire un survival horror, aggiungendo anche qualcosa di unico come il Frost Grip che, se ben usato per l'intera esperienza, non potrà che fargli bene. Comunque sia, staremo a vedere se le ottime impressioni che abbiamo avuto saranno confermate con la versione finale."