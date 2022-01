Days Gone: CD Projekt era interessata all’IP, stando alle parole di due ex-sviluppatori

Durante l'ultimo podcast di David Jaff su YouTube, Jeff Ross e John Garvin, ex-membri di Sony Bend, hanno svelato un interessante retroscena. A quanto pare CD Projek RED, autore di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077, era interessata all'IP di Days Gone. Tuttavia Sony non era disposta a vendere i diritti della proprietà intellettuale o concederne l'uso su licenza, quindi alla fine non è mai stato stretto nessun accordo al riguardo.

Durante lo stesso podcast, Ross e Garvin hanno parlato anche di alcuni dei progetti discussi internamente da Sony Bend ma che non hanno mai visto la luce, come Days Gone 2, un reboot di Syphon Filter e un Resistance open world.

Days Gone, un'immagine tratta dal gioco

Si tratta di un retroscena senza dubbio interessante, ma che purtroppo non è stato approfondito più di tanto. Dalle parole dei due ex di Sony Bend, che ammettono di non poter confermare al 100% questa informazione, apprendiamo dunque che potenzialmente CD Projekt era intenzionata a realizzare un nuovo Days Gone o magari uno spin-off. Tuttavia Sony per vari motivi ha preferito tenersi stretta l'IP, nonostante abbia di fatto interrotto i lavori su un possibile sequel realizzato da Sony Bend. Lo studio attualmente sta realizzando un progetto inedito e che potrebbe concentrarsi sul multiplayer, stando a un annuncio di lavoro pubblicato in precedenza dallo studio.

Sempre Ross e Garvin, di recente hanno svelato che Days Gone è arrivato a quota 8 milioni di copie vendute in tutto il mondo.