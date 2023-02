Dead Space Remake: il trailer con i riconoscimenti della stampa

Il canale YouTube di PlayStation Italia ha pubblicato il trailer con i riconoscimenti della stampa per il remake di Dead Space, disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC dallo scorso 27 gennaio. Potrete visualizzarlo nel player sottostante.

EA Motive ha optato per un rifacimento delle disavventure di Isaac Clarke completamente da zero per quanto riguarda il comparto grafico, che ora è in linea con le produzioni tripla A odierne. Il remake rimane fedele all'originale per quanto riguarda atmosfere, gameplay e trama, ma non mancano nuovi contenuti ed aree da esplorare, nonché un inedito finale segreto da sbloccare con la modalità New Game Plus.

Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione del remake di Dead Space, in cui Lorenzo Fazio afferma:

"Il remake di Dead Space, per ambizioni e portata del restyling effettuato, è tranquillamente accostabile a quello, anch'esso ottimo, di Resident Evil 2. Sebbene le novità apportate in termini di gameplay siano minori, rispetto a quando fatto con il capolavoro di Capcom, Electronic Arts ci ha comunque regalato un survival horror godibilissimo sia dai neofiti, sia da chi ebbe il piacere di giocarlo nel lontano 2008. Graficamente maestoso, le variazioni apportate all'avventura, dal punto di vista narrativo e per quanto concerne le nuove aree ed enigmi introdotti, rinfrescano, modificano, evolvono l'apprezzato survival horror che già seppe terrorizzarci tanto su PlayStation 3 e Xbox 360. Spaventoso, impegnativo al punto giusto e al passo con i tempi, Dead Space è assolutamente consigliato agli amanti del genere e a chi ama le avventure ambientate nello spazio. Se questo vuole essere un nuovo punto di partenza per la saga, Electronic Arts ha certamente posto delle basi solidissime tramite a questo remake."