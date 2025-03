Death Stranding 2: On the Beach è in prenotazione su Amazon con uno sconto e prezzo minimo garantito

Death Stranding 2: On the Beach è ora in prenotazione tramite Amazon Italia. Potete mettere al sicuro la vostra copia e beneficiare della promozione "Prenotazione al prezzo minimo garantito" della piattaforma e-commerce. Ricordiamo che la data di uscita è il 26 giugno e il prezzo attuale è 69,99€: si tratta di uno sconto di circa 10€ rispetto alla versione digitale. Potete trovare il videogioco a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per il gioco è 80,99€ , ma il gioco è ora scontato. Inoltre, se in futuro ci dovesse essere uno sconto aggiuntivo, verrà automaticamente applicato al vostro ordine se lo fate ora. Si tratta di un'ottima occasione, in breve, visto anche che la prenotazione è gratuita e può essere cancellata prima della spedizione se il prezzo non dovesse calare a sufficienza.

Che gioco è Death Stranding 2: On the Beach

Death Stranding 2: On the Beach è chiaramente il seguito di Death Stranding. Il videogioco è almeno per il momento esclusiva console di PS5. Si tratta di una evoluzione del primo gioco e ci chiederà ancora una volta di esplorare luoghi selvaggi, consegnando pacchi e affrontando nemici, sia evitandoli che con armi da fuoco.

Le catastrofi ambientali sembrano inoltre avere grande spazio in Death Stranding 2: On the Beach, visto che potremo essere coinvolti in alluvioni, frane e non solo. Inoltre, ancora una volta avremo un grande cast a disposizione che porterà a schermo molti personaggi. Ci sarà anche l'attore italiano Luca Marinelli (M - Il Figlio del secolo).