Death Stranding 2, uno State of Play o altro? The Snitch condivide un leak e i fan lo decifrano

Partiamo però dall'inizio, ovvero da questo codice morse. È molto semplice tradurlo, ma il risultato è per ora poco utile. Il messaggio recita infatti "QC403DZ" che dovrebbe essere il codice identificativo di un video di YouTube che per il momento però non pare essere attivo.

The Snitch, noto leaker che ha più volte svelato dettagli su giochi ed eventi in arrivo, ha deciso ancora una volta di condividere con il proprio pubblico un'anticipazione, sotto forma di indovinello. Precisamente, si tratta di una sequenza in codice morse che potete vedere qui sotto. Andando diretti alla conclusione, però, secondo i fan potrebbe trattarsi di Death Stranding 2.

Perché Death Stranding 2?

Ovviamente, sempre ammesso che tale codice faccia riferimento a un video, non ci sono indizi su quale tipo di contenuti si celi dietro il filmato. In aiuto arriva però un secondo post di The Snitch che potete vedere qui sopra.

The Snitch afferma che dobbiamo usare il codice per svelare ciò che è in arrivo e condivide due emoticon: un quadro e un bambino. I fan, nel vedere il bambino, sono subito saltati alla conclusione che si tratti di Death Stranding 2. Ovviamente per ora è solo una speculazione.

C'è chi però fa anche un passo in più e prevede non solo una presentazione legata a Death Stranding 2, ma direttamente uno State of Play. Ricordiamo che Sony non ha partecipato in alcuna misura all'ONL di ieri sera, quindi non è impossibile che la compagnia voglia mettere in mostra le proprie novità.

Dovremo attendere per capire se gli appassionati hanno ragione oppure se dietro i teaser di The Snitch vi sia qualcosa di completamente diverso.

Parlando di supposizioni e speculazioni, Kojima ha pubblicato foto di Keanu Reaves e Norman Reedus: sono legate a Death Stranding 2?