Death Stranding: Director's Cut per PS5 su Amazon in offerta al prezzo più basso

Death Stranding: Director's Cut per PS5 è attualmente disponibile in offerta su Amazon, e il prezzo sembrerebbe essere il più basso di sempre per il gioco: 32,77€ anziché 50,99.

Offerta

Nella recensione di Death Stranding: Director's Cut abbiamo parlato di come questa versione migliorata del titolo diretto da Hideo Kojima sia decisamente imperdibile, a maggior ragione per chi non ha ancora vissuto l'avventura di Sam Bridges.

Caratterizzato sulla nuova console Sony da una risoluzione aumentata e dall'introduzione di tutta una serie di contenuti inediti e miglioramenti anche sul fronte del gameplay, il gioco vanta una forte componente simulativa e un comparto narrativo come sempre d'eccellenza.

Anche considerando il prezzo dell'upgrade qualora si recuperi la versione PS4 del gioco, la promozione risulta davvero interessante: se possedete una PlayStation 5 e pensavate di recuperare Death Stranding, approfittatene!

