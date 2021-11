Death Stranding Director’s Cut, PS5: offerta Black Friday 2021 su Amazon, prezzo minimo

Siamo nel pieno del Black Friday 2021 e su Amazon è disponibile in offerte Death Stranding Director's Cut in versione PS5. Lo sconto segnalato è di 19.80€, ovvero del 39%. Il prezzo pieno indicato per Death Stranding Director's Cut è 50.99€, ma di norma era possibile trovarlo a un massimo di 45€. Lo sconto attuale è il migliore in assoluto e quindi un'ottima occasione per scoprire la versione estesa del più recente gioco di Hideo Kojima. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione di Death Stranding Director's Cut, vi abbiamo spiegato che "Ci troviamo davanti a un Death Stranding migliore, forse non essenziale per i fan del gioco originale, ma senza alcun dubbio la versione che consigliamo per iniziare. Su PS5 possiamo scegliere tra una buon upscaling in 4K che spesso viaggia a 60 fps, e un 4K nativo estremamente pulito, ma con qualche visibile attacco di singhiozzo. Al momento, a patto di avere la giusta configurazione, su PC si può arrivare facilmente a livelli più alti, anche grazie al supporto DLSS. Il feedback tattile fornito dal DualSense si accontenta invece del minimo sindacale, ma non guasta. Non deve piacervi per forza, ma se stavate cercando qualcosa di unico non potete far finta che non esista proprio la preziosissima unicità di Death Stranding."

Sam si gode una bibita in Death Stranding Director's Cut

