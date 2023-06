Death Stranding e i futuri giochi di Kojima arriveranno su Mac: le novità gaming dalla WWDC 2023

Alla WWDC del 5 giugno 2023 sono state presentate le novità a tema gaming per Mac. Tra le novità più interessanti vi è il fatto che Death Stranding arriverà anche su Mac. Lo stesso accadrà con i futuri giochi di Kojima Productions.

Apple ha spiegato che MacOS proporrà una nuova "modalità gioco" che dà priorità al videogioco nell'uso della CPU e GPU. Inoltre, diminuisce la latenza con i controller Xbox e PlayStation. Per gli sviluppatori vi è poi un nuovo Toolkit per il porting dei giochi che rende più semplice creare le versioni Mac dei videogiochi di altre piattaforme.

Il primo grande gioco in arrivo durante il 2023 sarà Death Stranding Director's Cut, già disponibile su PS5 e PC. Il gioco sarà disponibile per la prenotazione tra non molto. Come detto, inoltre, si tratta solo dell'inizio: Kojima ha infatti affermato che il team "porterà i futuri giochi sulle piattaforme Apple".

L'annuncio di Death Stranding alla WWDC

Kojima spiega che utilizzando le funzioni Mac Death Stranding Director's Cut raggiunge il massimo della qualità. Diteci, siete videogiocatori Mac oppure il PC rimane la vostra piattaforma principale? Oppure le console sono le vostre preferite?