DeepSeek sotto indagine in Italia: l’Antitrust accusa la piattaforma IA di mancanza di trasparenza

L'Antitrust italiano è nuovamente all'opera e questa volta ad essere nel mirino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è DeepSeek, la piattaforma di intelligenza artificiale cinese. Stando a quanto riportato all'interno del bollettino ufficiale di ieri, 16 giugno 2025, l'accusa principale alla società è rivolta alla mancanza di trasparenza e alla scarsa chiarezza delle avvertenze che vengono fornite agli utenti nei momenti in cui utilizzano la stessa DeepSeek. DeepSeek, inoltre, non è la prima volta che viene coinvolta in delle questioni legali simili, fin dalla sua pubblicazione, la piattaforma ha fatto registrare una serie di accuse e segnalazioni negative.

Il punto centrale dell'accusa Qual è, dunque, il punto centrale dell'accusa? Al centro del dibattito vi sono le cosiddette "allucinazioni" che, però, possiamo affermare essere un fenomeno comunque anche in altre piattaforme IA. Le "allucinazioni" - così definite - consistono nelle risposte errate, fuorvianti o a tratti completamente inventate da zero che i modelli possono generare. Logo DeepSeek L'Antitrust accusa DeepSeek della mancanza di un'avvertenza chiara e ben visibile nei confronti degli utenti che dovrebbero essere salvaguardati da tali rischi. Sulla piattaforma è presente solo un avviso in inglese "AI-generated, for reference only", che, però, non è stato ritenuto adatto o soddisfacente dall'autorità italiana.