Dell: annunciati i nuovi laptop Latitude e Precision con processori Intel Core Alder Lake

Dopo aver presentato la linea da gaming Alienware in occasione del CES 2022, Dell ha annunciato altri nuovi laptop per il 2022 anche se questa volta si tratta di portatili e ultraportatili per l'ambito professionale, in gran parte progettati per essere disponibili sia in versione laptop che in versione convertibile 2-in-1. In arrivo ad aprile, puntano quindi alla combinazione tra comodità assoluta, soprattutto per i modelli messi in primo piano che vantano tutti primati per le dimensioni ridotte, e una buona potenza bruta, garantita dal passaggio ai nuovi processori Intel Core di dodicesima generazione.

Nello specifico la serie Dell Latitude 7000 e le workstation mobile Dell Precision 3000 prevedono solo processori a basso consumo, mentre la serie Dell Latitude 5000 è composta sia da modelli con CPU a basso consumo da 15 e 28 W, sia da un modello di punta, il Dell Latitude 5531, che può spingersi fino ai modelli da 45 W. Gli stessi che troviamo nelle schede del Dell Latitude 9430, unica opzione della serie 9000, e nelle schede dei Dell Precision 5000 che, anche nel caso del modello ultraportatile Dell Precision 5470, garantiscono più margini di manovra a chi si occupa di grafica professionale. In questo caso infatti, le opzioni per la GPU discreta, assenti nei Latitude e più limitate per i Precision 3000, partono dalla NVIDIA RTX A1000 e arrivano alla NVIDIA RTX A3000 come soluzione di punta.

Universale invece, l'incremento di materiali riciclati e riciclabili, importante in un settore che è responsabile di una buona fetta dell'inquinamento elettronico, e il supporto delle ormai inevitabili tecnologie basate sull'intelligenza artificiale che promettono maggiore privacy, condivisione facilitata del lavoro ed efficienza migliorata. D'altronde si tratta di dispositivi che devono dare garanzie visti i prezzi consigliati che partono da 1440$ per la serie Dell Latitude 5000, da 1899$ per la serie Dell Latitude 7000 e da 2245$ per il Dell Latitude 9430. Nessuna cifra, invece, per i Dell Precision, ma viste le tempistiche ristrette ci aspettiamo di saperne di più a breve.