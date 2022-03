Dell XPS 15 e Dell XPS 17: data e prezzi dei i nuovi modelli con CPU Intel Core 12 Gen

Gli aggiornamenti al 2022 dei laptop per creator Dell XPS 15 e Dell XPS 17, entrambi aggiornati con i nuovi processori Intel Core mobile di dodicesima generazione fino all'Intel Core i9 12900HK, sono finalmente in dirittura d'arrivo e manca davvero poco. La data di lancio è infatti fissata per l'imminente 29 marzo.

Purtroppo le cifre sono ancora in dollari, ma ci danno modo di farci un'idea della spesa con 1449 dollari di prezzo di partenza per il modello da 15 pollici e 1849 dollari di prezzo di partenza per il modello da 17 pollici.