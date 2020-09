Demon's Souls PS5: nuova copertina, immagini e descrizione da Amazon

Amazon Australia ha aggiornato la pagina prodotto di Demon's Souls per PS5. Da questa è possibile vedere la copertina del gioco (seppur non ancora definitiva), delle nuove immagini e una nuova descrizione di Demon's Souls, l'atteso remake del gioco di From Software.

Previsto al lancio di PlayStation 5, il remake di Demon's Souls è affidato a Bluepoint Games, uno studio con grande esperienza in questo genere di operazioni. Secondo le ultime indiscrezioni Demon's Souls andrà a 60 fps su PS5 come Ratchet & Clank e Spider-Man, ma al momento si hanno poche informazioni su questo attesissimo gioco di ruolo.

Per questo la copertina (non definitiva) e tre nuove immagini fanno sempre piacere, soprattutto per cominciare a capire la portata di questo remake. La descrizione del gioco proposta dal celebre negozio parla di una versione completamente ricostruita per offrire una qualità grafica impressionante e prestazioni migliori che saranno in grado di mostrare Boletaria come mai prima di oggi.

Poi parla del gioco, dicendo che sarà popolato da strani personaggi che consentiranno di scoprire la misteriosa storia dietro a Demon's Souls. Il combattimento spingerà a conoscere ogni anfratto di Boletaria, a capire quando attaccare e quando difendersi. Saranno dati grandi premi per le imprese compiute e mentre la morte è solo una delle condizioni che possono affliggere il protagonista.

Infine la descrizione di Demon's Souls parla dell'online. Servirà un abbonamento PS Plus attivo per poter giocare in cooperativa con gli amici o invadere le partite degli altri giocatori.

Cosa ne pensate?