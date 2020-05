Destiny 2 uscirà anche su PS5 e Xbox Series X: è ufficiale

Destiny 2 uscirà anche su PS5 e Xbox Series X. A darne l'annuncio è stato lo sviluppatore Bungie tramite il suo account ufficiale su Twitter, in risposta all'elenco dei giochi in uscita su Xbox Series X. Come prevedibile un titolo live service come Destiny 2 non poteva mancare di debuttare sulla nuova generazione di console.

Purtroppo Bungie non ha fornito informazioni in merito alla versione PS5 e Xbox Series X di Destiny 2, limitandosi ad annunciarne l'arrivo. Ciò significa che potrebbe essere giocabile semplicemente in retrocompatibilità. Dal canto nostro pensiamo che ci sarà una corposa patch di aggiornamento che porterà il gioco su console next-gen alla qualità visiva già sperimentata su PC. Probabilmente saranno anche aggiunte alcune funzioni legate al nuovo hardware (ad esempio il supporto per il feedback aptico del DualSense su PS5). Naturalmente queste sono tutte speculazioni e fino all'annuncio ufficiale con i primi dettagli non possiamo dare niente per scontato.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Destiny 2 è già disponibile per PC, Xbox One e PS4. Dopo anni sotto etichetta Activision, il gioco adesso è pubblicato direttamente da Bungie come free-to-play.