Devolver Digital, brusco cambio al vertice: il CEO Douglas Morin lascia l'incarico

Un repentino cambio al vertice è avvenuto in queste ore presso Devolver Digital, il celebre publisher dedicato ai giochi indie, con le dimissioni del CEO Douglas Morin con "effetto immediato", sostituito da uno dei co-fondatori dell'etichetta.

Non ci sono motivazioni particolari rese pubbliche per questo cambiamento, salvo il fatto che sia "parte del piano di Devolver per lo sviluppo e la crescita a lungo termine", a quanto pare, con vari ringraziamenti espressi per Morin che però, di fatto, è stato sostituito con una notevole velocità.

Al suo posto, il nuovo CEO sarà Harry Miller, co-fondatore di Devolver Digital e già CEO in precedenza, che ritornerà dunque nel ruolo di guida della compagnia per il prossimo periodo, cosa per la quale si è dimostrato particolarmente felice.