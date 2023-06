Diablo 4: i giocatori stanno veramente odiando il cavallo e non trattengono gli insulti

Diablo 4 propone demoni e mostruosità varie da affrontare, ma per alcuni giocatori l'avversario più temibile sembra essere il cavallo. Non parliamo di un nemico o di un boss, ma letteralmente del cavallo che il giocatore utilizza per spostarsi. Il motivo? Secondo i fan è veramente scomodo da usare.

"Continuo a impigliarmi in piccoli alberi o rocce", ha dichiarato un giocatore che ha sfruttato Reddit per lamentarsi. "Anche andare verso il basso sullo schermo è molto scomodo, fa sì che il mio cavallo vada a scatti e sprechi la carica. Sono ancora molto utili finché non vai verso il basso della mappa".

Altri giocatori hanno avuto meno tatto nel commentare la propria frustrazione. "Il cavallo è oggettivamente pessimo. Sembra anche molto sensibile alla desincronizzazione del server. Il cavallo di Elden Ring è come una fottuta astronave in confronto a questo stronzo".

Alcuni giocatori hanno sottolineato che si dovrebbero usare le strade "come si farebbe nella vita reale", ma altri si sono affrettati a ribattere che i cavalli di solito non hanno bisogno di strade per spostarsi. Oltre ai problemi di terreno, sembra che i giocatori non siano soddisfatti nemmeno dei cooldown dei loro cavalli. La cosa più irritante per alcuni sembra essere che anche quando si smonta di proposito, si attiva un cooldown di 10 secondi prima di poter risalire a cavallo.

"Attualmente bisogna smontare, aspettare un secondo che il gioco registri che si è smontati e poi premere la barra spaziatrice per interagire", ha detto un altro utente di Reddit. "Poi, bisogna continuare ad aspettare l'intero cooldown di 10 secondi prima di poter rimontare".

Naturalmente, i giocatori hanno già suggerito molti miglioramenti, con il più sensato che suggerisce che Blizzard dovrebbe rimuovere il cooldown quando non si combatte. "Adoro smontare per rompere una barricata e poi aspettare 20 secondi per montare di nuovo", ha detto un altro.

Oltre a strani cooldown e problemi di terreno, alcuni giocatori hanno notato qualcosa di strano nella velocità di cavalcata in Diablo 4. In sostanza, sembra essere legata alla distanza del cursore dal personaggio.

"Sono sicuro che altri non se ne renderanno conto e si chiederanno perché spronano il loro cavallo ma non va più veloce", ha sottolineato un giocatore di Diablo 4 su Reddit. "Se il cursore è troppo vicino al personaggio, non fa molto. Al contrario, se il cursore è lontano, il cavallo si muove più velocemente".

In generale, il cavallo avrebbe bisogno di alcuni miglioramenti per i fan. Voi che ne dite?

Vi segnaliamo anche che Blizzard è già al lavoro su due diverse espansioni, in aggiunta alle Stagioni.