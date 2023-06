Alan Wake 2 sarà al Summer Game Fest 2023, Sam Lake salirà sul palco

Alan Wake 2 sarà al Summer Game Fest 2023. L'annuncio è stato dato dall'account Twitter ufficiale del gioco, che ha fornito anche alcuni dettagli in merito a cosa potremo vedere. Si parla infatti di un video di gameplay e della presenza sul palco insieme a Geoff Keighley di Sam Lake, storico dirigente di Remedy, lo studio di sviluppo del gioco.

L'annuncio non svela altro, ma immaginiamo che questa sarà l'occasione giusta per mostrare finalmente Alan Wake 2 in modo più diffuso, anche rispetto a quanto visto al recente PlayStation Showcase, dove il titolo di Remedy è stato uno dei protagonisti, nonché uno dei giochi più apprezzati tra quelli presenti.

Cosa possiamo aspettarci, oltre al gameplay? Forse la data d'uscita, considerando che Remedy ha ribadito più volte che potremo giocare ad Alan Wake 2 su PC, Xbox Series X/S e PS5 nel corso del 2023. Comunque sia, staremo a vedere. Tanto sarà in ottima compagnia.

Per avere più informazioni, leggete la nostra anteprima di Alan Wake 2, dove abbiamo analizzato approfonditamente l'ultimo trailer.