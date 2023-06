Baldur's Gate 3 sarà al Summer Game Fest 2023, ma Larian Studios potrebbe presentare anche altro

Larian Studios ha annunciato su Twitter che sarà presente al Summer Game Fest 2023. Sicuramente ci sarà Baldur's Gate 3, visto che l'uscita è prevista per il 31 agosto 2023 e che il gioco viene citato direttamente nell'annuncio, con tanto di mini teaser, ma il messaggio lascia capire che potrebbe esserci anche dell'altro o che, quantomeno, potrebbe essere mostrato qualcosa di inatteso per il già amatissimo gioco di ruolo.

Nel testo possiamo infatti leggere: "Abbiamo molto da mostrarvi questa estate. Collegatevi al Summer Game Fest giovedì 8 giugno 2023 alle 21:00 ora italiana per conoscere Gortash."

Naturalmente è giusto precisare che si tratta di speculazioni tutte nostre, basate su quel "We've got a lot to show you this summer", ma un teaser sul post Baldur's Gate 3 potrebbe calzare a pennello con l'evento e l'occasione. Comunque sia staremo a vedere. Di nostro possiamo ipotizzare che potrebbe esserci qualcosa di nuovo della serie Divinity in sviluppo, dopo il successo planetario di Divinity: Original Sin 2.