Disney+, l’applicazione scaricata 5 milioni di volte il giorno di lancio in Europa

L'applicazione di Disney+ è stata scaricata 5 milioni di volte nel giorno di lancio europeo, facendo quindi segnare un ottimo risultato per la nuova piattaforma di streaming del colosso americano. Disney+ era andata già molto bene nel lancio statunitense, con dieci milioni di download il primo giorno,e in Europa ha confermato il suo appeal per il grande pubblico, grazie ai suoi contenuti dedicati un po' a tutti i palati.

Probabilmente complice del successo è stata anche la pandemia da coronavirus che sta costringendo milioni di persone nelle case. Comunque sia è giusto notare che cinque milioni di download non corrispondono a cinque milioni di abbonamenti. Molti infatti avranno semplicemente attivato la settimana gratuita offerta del servizio, mentre altri avranno condiviso l'account con altre persone, facendo levitare il numero di spettatori. Per conoscere la quantità di abbonati bisognerà attendere che sia Disney a svelarla.

L'ultimo dato relativo a Disney , risalente al 3 febbraio 2020, parla di 28,6 milioni di abbonati raccolti nei cinque territori in cui il servizio è stato lanciato inizialmente: Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Canada e Olanda. I prossimi mercati in cui Disney+ farà il suo debutto sono la Francia e l'India, dove il lancio è stato posticipato.