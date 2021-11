Disney+, dicembre 2021: i nuovi film e serie TV in arrivo per gli abbonati

Il catalogo di Disney+ si prepara ad espandersi a dicembre 2021 con nuovi film e serie TV. Ecco le novità in arrivo il prossimo mese per gli abbonati al celebre servizio di streaming.

Una delle produzioni più attese a dicembre è senza dubbio The Book of Boba Fett, la nuova serie TV ambientata nell'universo di Star Wars. Sull'onda del successo di The Mandalorian, questa serie vede come protagonisti il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand viaggeranno per i pianeti della Galassia fino al ritorno a Tatooine, per riprendere il controllo del territorio una volta governato da Jabba the Hut e dal suo impero criminale. Se ancora non lo avete visto, ecco il primo trailer ufficiale in italiano di The Book of Boba Fett.

Tra i nuovi film in arrivo a dicembre 2021 non possiamo non citare The Last Duel, la nuova pellicola firmata dal registra Ridley Scott. Ambientato nella brutale Francia del XIV secolo e basata su eventi reali, il film è incentrato sull'accusa di Marguerite de Carrouges (Jodie Comer) di essere stata brutalmente aggredita da Jacques Le Gris (Adam Driver), amico di suo marito, Jean de Carrouges (Matt Damon). Per proteggere il suo orgoglio e provare le affermazioni della moglie, de Carrouges chiede di sfidare Le Gris fino alla morte.

Ecco le serie TV e i film in arrivo su Disney+ a dicembre 2021:

Serie TV

The Book of Boba Fett - 29 dicembre

Benvenuto sulla Terra - 8 dicembre

Vida Perfecta - 8 dicembre

Film

The Last Duel - 1 dicembre

Diario di una Schiappia - 3 dicembre

The Rescue - Il Salvataggio dei Ragazzi - 31 dicembre

Ron - Un Amico Fuori Programma - 15 dicembre

The Big Leap - Un'Altra Opportunità - 1 dicembre

The Wonder Years - 22 dicembre

Foodtastic - 15 dicembre

Natale... Di Nuovo? - 24 dicembre

Topolino e Minni - Il Desiderio di Natale - 24 dicembre

Non mancano poi una serie di film di Natale suggeriti dalla piattaforma:

Mamma ho perso l'aereo

Mamma ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York

Nightmare Before Christmas

A Christmas Carol

Frozen - il regno di ghiaccio

Frozen 2 - il segreto di Arendelle

Topolino e la magia del natale

Le Avventure di Olaf

Che ne pensate delle novità in arrivo a dicembre 2021 su Disney+? C'è qualche film o serie TV che vi stuzzica particolarmente?