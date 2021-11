Netflix, dicembre 2021: nuove serie TV e film in arrivo per gli abbonati

Netflix rinnova il suo catalogo con una notevole aggiunta di nuovi contenuti a dicembre 2021, tra serie TV e film in arrivo per gli abbonati ma anche tanti altri prodotti con anime, documentari, stand-up Comedy e altro, vediamo dunque le novità annunciate.

Notevole la quantità di film, tra originali e non, che sono previsti per dicembre 2021, ma anche le serie TV originali si presentano in notevole quantità.

Tra queste ricordiamo l'arrivo di The Witcher: Stagione 2, della quarta stagione di Cobra Kai e la seconda parte della quinta stagione de La Casa di Carta, tanto per dare un'idea della ricchezza di contenuti che caratterizza il mese in arrivo.

Sul fronte dei film, in evidenza c'è Don't Look Up con Leonardo di Caprio e Jennifer Lawrence, e vari film non originali come Joker e vari altri, mentre negli anime c'è la serie Stone Ocean di Le Bizzarre Avventure di JoJo. Diamo dunque un'occhiata alla panoramica qui sotto.