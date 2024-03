DOOM Eternal: il supporto per le mod potrebbe essere in arrivo, secondo alcuni indizi

Qualcosa potrebbe però essersi mosso su questo fronte, considerando che alcuni utenti hanno rilevato dei cambiamenti al database di Steam per quanto riguarda il gioco in questione, con una nuova introduzione intitolata " DoomModPortal.exe " comparsa su SteamDB.

In effetti, già nel 2018 gli sviluppatori avevano accennato alla possibilità che il supporto per le mod potesse essere lanciato per DOOM Eternal, ma la questione non ebbe poi seguito, almeno sul fronte ufficiale, e gli anni passati hanno di fatto spento le speranze sull'arrivo di questo supporto.

DOOM Eternal potrebbe stare per ricevere il supporto per le mod , in base ad alcune aggiunte sospette rilevate su SteamDB che fanno pensare al prossimo arrivo di applicazioni del genere legate al gioco id Software.

Un supporto ufficiale in arrivo?

Lo screenshot dove risulta visibile il possibile file in arrivo

Considerando il nome del file eseguibile, è facile pensare che possa essere qualcosa di relativo alle mod, anche se il suo arrivo a distanza di 4 anni dall'uscita di DOOM Eternal sarebbe piuttosto inusuale.

Tali aggiunte sono comparse di recente e senza alcun preavviso, dunque restiamo in attesa di eventuali comunicazioni da parte di id Software. Il team, nel 2018, aveva riferito che un supporto per le mod era possibile nel futuro: "Non posso dire se sia una cosa proprio dietro l'angolo, ma è una questione importante per me", aveva riferito in particolare il director, Marty Stratton.

Nel frattempo, sono uscite diverse mod non ufficiali per DOOM Eternal, alcune delle quali anche di notevole successo, ma un supporto ufficiale cambierebbe ovviamente il panorama e potrebbe portare a un notevole incremento di apporti in questo senso.