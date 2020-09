Dragon Ball: Gogeta Super Saiyan 4 raggiunge l’Ultra Istinto, in questa fanart

Gogeta è uno dei personaggi più noti e amati dell'Universo Dragon Ball : difficile immaginare il contrario, dato che si tratta della fusione di Goku e di Vegeta. Ma il mondo del non canonico, cioè delle idee che non sono ufficiali all'interno della serie, può riservare ulteriori sorprese: per esempio un Gogeta in grado di dominare l' Ultra Istinto . Ecco allora che un fan di Dragon Ball, nonché talentuoso illustratore, si è posto la seguente domande: come apparirebbe un Gogeta Super Saiyan 4 , una volta raggiunto l'Ultra Istinto? La risposta non è stata formulata, bensì illustrata nella fanart che vi riportiamo qui di seguito, e di cui saremmo lieti di conoscere la vostra opinione in proposito:

E adesso qualche precisazione in più. Innanzitutto, Gogeta è un personaggio ufficiale di Dragon Ball, canonico sin dal film Dragon Ball Super: Broly. Il quarto livello del Super Saiyan, invece, non è ufficiale: venne mostrato in Dragon Ball GT e poi in Dragon Ball Heroes, ma solo per appagare gli spettatori.



Per l'Ultra Istinto in sé, vale un discorso molto simile. Il nuovo "stato" dei guerrieri, simile ad una trasformazione ma non legata al Super Saiyan in sé, è stato introdotto con Dragon Ball Super. Gogeta però non lo ha mai ottenuto, anche se in teoria, almeno nella sua forma base, dovrebbe essere in grado di padroneggiarlo.



I 93.000 mi piace dell'illustrazione bastano a convincervi di quanto i fan di Dragon Ball amino Gogeta e le sue superbe evoluzioni e trasformazioni? Mentre ci pensate, correte a recuperare il capitolo 64 del manga di Dragon Ball Super: è disponibile gratuitamente su Manga Plus.