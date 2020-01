Dragon Ball Super: Freezer non è ancora arrivato contro Moro, perché?

Moro, il potentissimo nuovo nemico di Dragon Ball Super, è davvero un osso duro: ha messo in difficoltà Goku, Vegeta, la Pattuglia Galattica, Merus e i terrestri. Uno dei guerrieri più potenti dell'universo, Freezer, non si è ancora fatto vedere, tra l'altro. Ma perché?

Fino a questo momento, nel manga di Dragon Ball Super (il capitolo 56 è stato pubblicato recentemente, anche online) Freezer non è ancora arrivato contro Moro, al fianco di Goku e Vegeta. Ma per quale motivo? Va bene, Freezer non è affatto diventato buono, e lo ha ricordato il recente film Dragon Ball Super: Broly, cronologicamente collocato dopo il Torneo della Sopravvivenza degli Universi. Tuttavia proprio l'Universo è nuovamente in pericolo, e una volta caduti Goku e Vegeta Moro si sfogherà inevitabilmente anche contro Freezer: non è mica un nemico al quale piace dividere il potere.

Probabilmente Toriyama e Toyotaro non si sono dimenticati di Freezer: semplicemente entrerà in scena a dare una mano al momento opportuno, durante il prossimo scontro tra Goku, Vegeta e Moro. Magari proprio sul più bello, a dare un mano ad uno dei protagonisti. Vi terremo aggiornati: di certo la sua assenza, fino a questo momento, desta più di un sospetto.