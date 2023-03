Dragon Ball Xenoverse 2: un trailer svela l'update gratis con Cell Max

Bandai Namco ha pubblicato oggi un teaser trailer di Dragon Ball Xenoverse 2 che svela l'arrivo di un aggiornamento gratuito che introdurrà Cell Max dal film Dragon Ball Super: Super Hero come boss dei raid.

Il filmato, che potrete visualizzare qui sotto, mostra anche i contenuti del Hero of Justice Pack 1 che introduce i combattenti Gamma 1, Gamma 2 e Gohan (versione Dragon Ball Super: Super Hero), e dell'Hero of Justice Pack 2 che invece segnerà il debutto di Orange Piccolo. Il primo DLC è già disponibile, mentre il secondo arriverà "presto". Entrambi sono venduti in un unico pacchetto al prezzo di 16,99 euro.

Cell Max è un bioandroide creato dal Dr. Hedo dell'Armata del Fiocco Rosso e uno degli antagonisti del film Dragon Ball Super: Super Hero. Rispetto all'originale ha una colorazione che tende al rosso e una sorta di mazza ferrata all'estremità della coda. Inoltre può diventare gigantesco, il che lo rende un boss perfetto per i raid di Dragon Ball Xenoverse 2.

Per il momento l'update gratuito di Dragon Ball Xenoverse 2 che introdurrà Cell Max non ha ancora una data di uscita, neppure indicativa. Non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte di Bandai Namco.