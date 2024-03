Dragon's Dogma 2: videoconfronto svela come se la cava su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC

ElAnalistaDeBits ha pubblicato il solito videoconfronto tra tutte le versioni di Dragon's Dogma 2 , evidenziando come ci sia un certo equilibrio a livello qualitativo, con la versione PS5 che ha qualche dettaglio in più e quella Xbox Series X che appare essere la più fluida. Parliamo in entrambi i casi di quisquiglie di cui i giocatori nemmeno si accorgeranno.

La prova su strada

Vediamo il filmato:

Ecco le caratteristiche tecniche delle diverse versioni testate:

Xbox Series S : 1440p dinamici/media di 35fps con ricostruzione temporale e framerate sbloccato

: 1440p dinamici/media di 35fps con ricostruzione temporale e framerate sbloccato Xbox Series X : 2160p dinamici/media di 40fps con ricostruzione temporale e framerate sbloccato

: 2160p dinamici/media di 40fps con ricostruzione temporale e framerate sbloccato PlayStation 5 : 2160p dinamici/media di 38fps con ricostruzione temporale e framerate sbloccato

: 2160p dinamici/media di 38fps con ricostruzione temporale e framerate sbloccato PC: 2160p Impostazioni al massimo con DLSS equilibrato | RT ON | | RTX 4080 | i9 12900K | 32GB DDR5 | SSD NVME

ElAnalistaDeBits ha fatto quindi notare che Dragon's Dogma 2 ha una sola modalità grafica su console. Utilizza il ray-tracing per l'illuminazione globale su PC, PS5 e Series X. Xbox Series S non supporta il ray-tracing. Questa impostazione non influisce sulle ombre e i riflessi. Il ray-tracing non può essere disabilitato su PS5 e Xbox Series X.

I tempi di caricamento possono essere più veloci su PC se si dispone di un SSD NVMe. PS5 ha un leggero vantaggio rispetto a Xbox Series, anche se davvero relativo. Xbox Series S renderizza a 1440p con ricostruzione temporale, mentre PS5 e Xbox Series X renderizzano a 2160p. PS5 ha una risoluzione media leggermente superiore rispetto a Xbox Series X.

Il framerate su console è sbloccato e non è possibile bloccarlo a 30fps. Il framerate varia tra i 30 e i 45fps di media su console, anche se Xbox Series X ha una media leggermente superiore rispetto a PS5 (circa 2/3fps).

La draw distance è maggiore su PC, con la versione PS5 leggermente migliore su console. Le ombre e la vegetazione sulla distanza su Xbox Series X/S hanno meno dettagli. Le ombre su PS5 sono più dettagliate anche in lontananza. I riflessi in tutte le versioni sono SSR. Xbox Series S mostra una qualità leggermente inferiore delle altre versioni.

Capcom ha confermato che sta lavorando per ottimizzare ulteriormente la versione PC.

Per ulteriori informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione.