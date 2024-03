Dragon's Dogma 2, quanto dura? Ecco alcune testimonianze da chi l'ha completato

Quanto dura Dragon's Dogma 2? Alcuni redattori di IGN hanno fornito la propria testimonianza in merito, specificando il numero di ore necessario per arrivare ai titoli di coda dell'atteso action RPG firmato Capcom.

Come ricorderete, giorni fa il director di Dragon's Dogma 2, Hideaki Itsuno, ha parlato della durata del gioco, paragonandola a quella del primo capitolo della serie. Ebbene, come stanno effettivamente le cose?

Come si può vedere nel video qui sotto, la redazione di IGN ha completato Dragon's Dogma 2 in un periodo che va dalle ventidue alle cinquanta ore, a seconda dell'approccio, ma specificando in tutti i casi di aver trascurato numerosi contenuti opzionali che potrebbero aumentare il minutaggio.