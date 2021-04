Dreams: aggiornamento 2.22 aggiunge l'import audio e altre caratteristiche

Dreams si è aggiornato con l'update 2.22, in grado di aggiungere alcune caratteristiche interessanti al game maker di Media Molecule e correggere varie imperfezioni in una patch piuttosto importante per tutti coloro che utilizzano il "gioco" in questione.

L'elemento più interessante di questa patch 2.22 è probabilmente l'aggiunta della possibilità di importare contenuti audio: una volta effettuata l'installazione dell'aggiornamento, è possibile dirigersi su indreams.me, ovvero il sito companion ufficiale di Dreams, registrare un audio originale e poi importarlo all'interno del software.

Oltre alla registrazione, è possibile effettuare un montaggio del file audio in maniera piuttosto semplice, assegnando eventuali note e altro prima di inviarlo al database. Ci sono chiaramente alcune condizioni da rispettare, come è logico aspettarsi da una piattaforma che mette in condivisione materiali e creazioni, oltre al fatto di essere registrati alla piattaforma.

La possibilità di importare audio è peraltro bloccata per chi è sotto il livello 30, dunque bisogna essere almeno a tale punto per poterla utilizzare ed effettuare l'upload, con la possibilità di incrementare i contenuti giornalieri in base al livello in cui ci troviamo.

L'update 2.22 aggiunge peraltro altre cose minori e corregge varie imperfezioni: i codici QR compariranno attraverso messaggi in-game dove è più appropriato, si legge nelle note, portando a pagine rilevanti al di fuori del gioco, oltre ad alcuni avvertimenti che vengono mostrati nel caso in cui siano disponibili versioni più aggiornate dei giochi che stiamo provando.

Sebbene Dreams si sia alquanto desertificato, di recente, sembra che Sony abbia comunque investito nella crescita di Media Molecule e stia continuando a sostenere attivamente il progetto e il team di sviluppo.