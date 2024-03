Dune - Parte 2, 187 milioni di dollari di incassi nel mondo, in Italia 3,7 milioni di euro

Ottimi numeri anche in Italia , il secondo adattamento dei romanzi di Frank Herbert diretto da Denis Villenueve ha totalizzato 3,7 milioni di euro di incassi dalla prima programmazione avvenuta mercoledì. Al momento è il miglior debutto nel fine settimana per un film nel 2024.

Superati gli incassi del primo film, per ovvi motivi

Timothée Chalamet in una scena di Dune - Parte 2

Nel mercato domestico, il precedente film aveva totalizzato solo 40,1 milioni di dollari al suo debutto nel 2021, ma va precisato che all'epoca eravamo nel pieno della pandemia del Covid-19 e il film era stato distribuito fin da subito tramite HBO Max, ma anche senza questo confronto è chiaro che la pellicola ha riscosso grandissimo successo.

Infatti, al momento Dune - Parte 2 è il film con incassi maggiori a livello globale del 2024 e ha superato persino i ricavi totali di alcuni film di successo usciti nel 2023 come Scream 6 (169 milioni di dollari), Killers of the Flower Moon (156,5 milioni di dollari) e Jawan (136,7 milioni). È il miglior risultato registrato sin dal film-concerto di Taylor Swift "The Eras Tour" dello scorso ottobre, che al lancio incassò 93 milioni di dollari.

Insomma, ottimi numeri per Dune - Part 2, che trovano un riscontro anche nelle valutazioni stellari da parte della critica e del pubblico. Se ancora siete indecisi se andare a vedere la pellicola con protagonista Timothée Chalamet o meno, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Dune: Part 2.