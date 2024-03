Fortnite è stato il più giocato a gennaio fra USA e UK, i live service dominano ancora

I live service dominano ancora la classifica dei titoli più giocati, come dimostra la top 10 stilata da Newzoo per il mese di gennaio 2024, che tiene in considerazione il numero di giocatori fra USA e UK e incorona ancora una volta Fortnite.

Fortnite Call of Duty: Modern Warfare 3 / Warzone 2.0 Grand Theft Auto V Roblox Minecraft Rocket League Tom Clancy's Rainbow Six: Siege Palworld Apex Legends Overwatch 1 e 2

Insomma, nonostante la pessima reputazione di questo genere di produzioni è chiaro il motivo per cui Sony sta investendo nei live service, anche a costo di mettere in secondo piano i progetti più tradizionali.

"La classifica pubblicata da Newzoo per numero di utenti mensili a gennaio 2024 mette in evidenza la sfida dei live service che l'industria videoludica si trova ad affrontare", ha scritto Christopher Dring, "A parte Palworld, si tratta in pratica sempre degli stessi dieci giochi. Sono così radicati."

"Convincere le persone a smettere di giocare con i titoli online insieme ai loro amici, abbandonare o quantomeno interrompere momentaneamente quella progressione per dedicarsi a qualcos'altro e continuare a giocarci a questo punto appare davvero, davvero difficile."