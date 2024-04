Dune - Parte Due ha una data di uscita in formato digitale e fisico

Dune - Parte Due ha una data di uscita ufficiale in formato digitale e fisico : nel primo caso il film diretto da Denis Villeneuve sarà disponibile per l'acquisto e il noleggio a partire dal 16 aprile, mentre la versione su disco Blu-Ray e DVD arriverà nei negozi il 14 maggio.

Ulteriori dettagli

Timothée Chalamet

In questa prima fase di disponibilità in formato digitale, Dune - Parte Due potrà essere acquistato per 29,99 dollari (vedremo quali saranno i prezzi italiani) oppure noleggiato per quarantotto ore alla cifra di 24,99 dollari su piattaforme come Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play e altre.

Per quanto riguarda invece la versione fisica, includerà i seguenti contenuti extra: