Visions of Mana, il trailer giapponese è un tuffo nella nostalgia

Presentato durante i The Game Awards 2023, il nuovo episodio farà il proprio debutto su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X|S fra il secondo e il terzo trimestre di quest'anno, ma non ha ancora una data di uscita ufficiale .

Un ritorno importante

Qualche tempo fa Masaru Oyamada ci ha spiegato come si riporta in vita una serie leggendaria, e Visions of Mana si pone appunto questo ambizioso obiettivo, catapultandoci ancora una volta in un mondo fantasy per raccontarci la storia di Val e del suo inevitabile viaggio dell'eroe.

Abbiamo anche provato Visions of Mana, e pur nell'ambito di una demo davvero essenziale i tratti caratteristici della saga restano molto interessanti.