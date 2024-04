Alone in the Dark, l'analisi di Digital Foundry arriva solo adesso

Alone in the Dark ha ricevuto solo nelle scorse ore la consueta analisi tecnica di Digital Foundry, ma come si dice in questi casi: meglio tardi che mai. Anche perché l'approfondimento rivela interessanti dettagli legati al remake firmato Pieces Interactive.

Disponibile dallo corso 20 marzo su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Alone in the Dark adotta soluzioni tecnologiche piuttosto sofisticate per riprodurre le fattezze di David Harbour e Jodie Comer, utilizzando anche luci volumetriche e un sistema di illuminazione globale predeterminato al fine di donare a determinati ambienti un'atmosfera peculiare.

Su PS5 e Xbox Series X il gioco offre due diverse modalità grafiche: una che punta ai 4K e 30 fps, l'altra che punta ai 1440p a 60 fps. In entrambi i casi viene utilizzato uno scaler dinamico che però non scende molto al di sotto di questi valori medi, mentre su Xbox Series S la conta dei pixel scende in maniera sensibile, fino ad appena 450p nella modalità a 60 fps.