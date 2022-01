Dune Spice Wars: dettagli su gameplay, fazioni e modalità svelati tramite Steam

Il reveal di Dune: Spice Wars è stata una sorpresa inaspettata ma gradita durante i The Game Awards 2021. Anche se è passato poco tempo, abbiamo inoltre già modo di scoprire nuove informazioni sul gameplay, sulle fazioni e sulle modalità grazie a una FAQ condivisa dagli sviluppatori tramite pagina Steam.

Lo sviluppatore - Shiro Games - ha risposto ad alcune domande sul titolo. Chiarisce che Dune Spice Wars è una combinazione di elementi di strategia 4X e in tempo reale che include, tra le altre cose, la costruzione di basi. Il gioco è stato sviluppato da zero, il che significa che non presenterà alcun elemento del precedente gioco di strategia di Shiro, Northgard. Le mappe saranno anche generate proceduralmente e sfoggeranno una varietà di caratteristiche uniche con cui i giocatori potranno armeggiare.

Una mappa di Dune Spice Wars

Shiro Games ha precedentemente annunciato due fazioni giocabili: Casa Harkonnen e Casa Atreides. Ha in programma di avere altre due fazioni al lancio e una quinta casata sarà pubblicata durante l'Accesso Anticipato. Shiro afferma di voler rimanere fedele alla serie di libri prima di tutto, affermando che le casate che sono apparse nei precedenti giochi di Dune ma non nei materiali originali, come la Casa Ordos, potrebbero non tornare in Dune Spice Wars.

C'è poi la conferma della presenza di una modalità multiplayer. Una campagna sarà aggiunta ad un certo punto dell'Early Access. Shiro potrebbe introdurre anche il supporto per le mod, a seconda del livello di domanda. Viene anche detto che per il momento la lingua italiana non sarà supportata.

Dune: Spice Wars è previsto per il lancio in Accesso Anticipato su PC entro il 2022, ma Shiro potrebbe portare il gioco su altre piattaforme dopo il lancio.