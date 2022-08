Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties, teaser trailer annuncia la prima espansione

Techland ha pubblicato un teaser trailer per annunciare Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties, la prima espansione narrativa del suo recente action survival in prima persona a base di zombi e parkour. Purtroppo nel filmato non si vede molto, a parte due personaggi che combattono, visibili dall'occhio di una maschera teschio, ma lo sviluppatore ha promesso che sarà svelato in occasione della Gamescom 2022 della prossima settimana.

A meno di ulteriori problemi, il lancio di Bloody Ties dovrebbe avvenire a settembre 2022, in data ancora non specificata.

Per la Gamescom 2022 mancano soltanto sei giorni, quindi non c'è da attendere molto. Bloody Ties è il primo DLC maggiore di una roadmap che prevede un supporto per Dying Light 2 Stay Human di almeno cinque anni, se non di più.

Dying Light 2 Stay Human è disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S. Se volete più dettagli, leggete la nostra recensione, in cui abbiamo scritto:

Dying Light 2: Stay Human è l'emblema vivente del vorrei ma non posso, di quel puntare troppo in alto che talvolta può far cadere rovinosamente. Sia chiaro, si tratta di un gioco che sa essere molto divertente e appagante, con una buona progressione e una straripante quantità di contenuti che entusiasmeranno tutti i fan del primo capitolo. È però evidente in troppi contesti che qualcosa nel corso dello sviluppo non è andato per il verso giusto e questo ha obbligato il team a effettuare tagli nella storia, approssimazioni nel motore fisico e nella gestione dell'intelligenza artificiale, così come lo ha costretto a dedicare meno tempo del previsto alla fase di pulizia e ottimizzazione del codice. Se siete alla ricerca di un action denso, originale e che sappia farsi notare nel mare di open world di questi ultimi anni grazie ad alcune peculiarità, potete lanciarvi su questo gioco, ma tenete conto delle nostre critiche visto che dovrete necessariamente passare sopra a tutta una serie di problematiche.