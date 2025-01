Dynasty Warriors: Origins è disponibile in sconto su Instant Gaming

Dynasty Warriors: Origins è ora acquistabile su Instant Gaming al prezzo scontato di 52,99€ rispetto al prezzo originale di 80€. Con l'IVA applicata in Italia al 22%, il prezzo finale sarà di circa 64,65€ . Non perdere questa occasione! Acquista il gioco da questo link oppure cliccando sul bottone qui sotto. Dynasty Warriors: Origins ti permette di sperimentare il periodo tumultuoso dei Tre Regni attraverso gli occhi di un eroe senza nome. La Cina antica, con le sue ambizioni e i suoi eroi leggendari, prende vita in un mondo di battaglie campali e intrighi .

Rivivi l'epoca dei Tre Regni

L'azione si fa più intensa che mai, con campi di battaglia vasti e scontri contro eserciti infiniti, dove ogni tua decisione tattica sarà cruciale per il successo.

La versione per PC di Dynasty Warriors: Origins sfrutta al massimo le capacità hardware moderne, offrendo una grafica in risoluzione 4K ultra-HD, supporto per monitor ultra-wide, HDR, e frequenze di aggiornamento elevate. L'esperienza è ulteriormente arricchita dalla possibilità di personalizzare i controlli e dall'integrazione di gamepad per una giocabilità fluida e adattabile.