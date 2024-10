È il fine settimana di Call of Duty: Black Ops 6! Ma non solo: cosa giocherete dunque questo weekend?

Le possibilità non mancano, ma su tutte ce n'è una in particolare che appare decisamente ingombrante: si tratta del fine settimana di lancio di Call of Duty: Black Ops 6 , un evento che ha assunto ormai una notevole consistenza nella cultura popolare, ripetendosi annualmente ma sempre riuscendo a smuovere un'attenzione veramente fuori dalla norma.

Signore e signori: il weekend! Direbbe Daniel Craig, e con spirito simile ci accingiamo alla tradizionale disamina del possibile fine settimana videoludico che ci si para dinanzi. D'altra parte, il tempo è ancora abbastanza orribile in gran parte del paese, dunque sembra proprio un momento adatto per lanciarsi in qualche avventura digitale: dunque cosa giocherete questo weekend?

Non solo Call of Duty: le altre uscite della settimana

La scelta più popolare sarà dunque probabilmente Call of Duty: Black Ops 6, considerando peraltro che, in base alle prime testimonianze, sembra essere caratterizzato da una Campagna veramente ben fatta, forse una delle migliori da alcuni anni a questa parte, secondo quanto riferito da molti, dunque avrà un ruolo di rilievo in questo weekend.

Non si tratta però dell'unico gioco degno di interesse uscito di recente, dunque le possibilità di scelta sono molteplici.

Tanto per rimanere all'ambito di questa settimana, tra le uscite maggiori c'è Sonic X Shadow Generations, anche questo destinato a destare una notevole attenzione considerando come l'icona di Sega sia rimasta ancora estremamente rilevante presso il pubblico.

Un'immagine di Sonic X Shadow Generations

Il titolo combina praticamente due giochi in uno: la versione rimasterizzata di Sonic Generations del 2011, con vari miglioramenti tecnici applicati, e Shadow Generations, una nuova avventura con protagonista l'eroe oscuro Shadow, creando un incontro veramente interessante, come spiegato nella nostra recensione.

Tra le altre uscite della settimana ci sono Ys X: Nordics e Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, due RPG nipponici che ci riportano in atmosfere classiche del genere, con un fantasy filtrato attraverso il gusto tipicamente giapponese che sta tornando a conquistare il mercato di recente.

Interessante anche Fear the Spotlight, survival horror che recupera lo stile del genere direttamente dagli anni 90, anche come estetica e realizzazione tecnica, altra scelta che potrebbe risultare molto interessante per questo fine settimana di avvicinamento a Halloween.