EA Sports FC 25 è in sconto su Amazon: vediamo la promozione per il gioco calcistico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare EA SPORTS FC 25 . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 16%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 79,99€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre per la piattaforma, ma parliamo di un paio di euro di differenza. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Cosa propone EA Sports FC 25

Questo gioco è il più recente della serie di simulazioni di calcio di Electronic Arts, un tempo conosciuta come FIFA. In questo capitolo troviamo oltre 19.000 giocatori e giocatrici provenienti da più di 700 squadre. Ci sono varie modalità, come partite Rush 5 vs 5, Football Ultimate Team, Club e Calcio d'inizio. È possibile giocare in solitaria offline od online con gli amici e gli sconosciuti.

Per la prima volta propone anche la Carriera femminile, con la possibilità di prendere il controllo di un club o di una specifica giocatrice nei cinque principali campionati al mondo.