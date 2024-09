Ecco quanto ci è voluto per sviluppare Astro Bot: non molto

Ultimamente siamo abituati a parlare di cicli di sviluppo molto lunghi per i tripla A , che spesso sforano ampiamente i 5 anni e che in alcuni casi arrivano tranquillamente a 8 anni. Prendete ad esempio il recente Concord di Firewalk Studios, che ha richiesto proprio otto anni di sviluppo, o Suicide Squad: Kill the Justice League di Rocksteady, anch'esso frutto di un ciclo si sviluppo simile.

Quanto ci è voluto per sviluppare Astro Bot? A svelarlo è stato Nicolas Doucet, il Responsabile di Team Asobi, in un'intervista concessa per un post appena pubblicato sul PlayStation Blog, pensato per celebrare il lancio del gioco.

Così presto?

Non abbiamo citato a caso due titoli così fallimentari, perché, invece, Astro Bot è stato sviluppato in appena tre anni (non sappiamo se al netto o meno della preproduzione) e rischia di essere un gioco di enorme successo. Quantomeno per ora già lo è a livello di critica, considerando che ha la media voto più alta del 2024.

"Abbiamo impiegato tre anni per creare Astro Bot, sia per i fan di vecchia data di PlayStation, che per i nuovi giocatori," ha spiegato Doucet, per poi continuare: "quindi prendetevi il vostro tempo e godetevi ogni elemento del gioco. Abbiamo anche nascosto molti segreti e sorprese, quindi divertitevi a esplorarli e scoprirli tutti!"

Per il resto vi ricordiamo che Astro Bot è un titolo esclusivo per PlayStation 5. Non sappiamo se in futuro uscirà su altre piattaforme, come il PC. Se vi interessa saperne di più, leggete la nostra recensione.