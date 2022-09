Elden Ring: arriva l'applicazione simil Street View, per visitare l'Interregno da turisti

Stanchi di dover faticare per andare in giro per l'Interregno di Elden Ring? Nessun problema, visto che è nato il progetto di un'applicazione simil Street View dedicata al gioco di FromSoftware. Quindi tanti posti da vedere e nessun nemico da battere.

A realizzare lo Street View di Elden Ring è stata Nassim Software, già autrice di un progetto simile per The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che per adesso comprende solo una versione zoomabile delle mappe (superfice e sottosuolo) e una manciata di luoghi visitabili (cliccandoci sopra si apre un'immagine a 360°), come potete verificare andando sulla pagina ufficiale. Comunque sia, lo studio di sviluppo ha promesso che pubblicherà degli aggiornamenti regolari, per aggiungere nuovi luoghi e altre caratteristiche. Per tenersi aggiornati basta registrarsi alla newsletter presente sulla pagina.

Interessante il fatto che aprendo Elden Ring street view su di un sistema mobile è possibile utilizzare i giroscopi per ruotare le immagini a 360°.

Nassim Software ha raccontato che le immagini sono state catturate usando una mod dedicata all'interno del gioco, unita un software che si occupa di creare panorami.