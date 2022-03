Elden Ring per PC: una mod aggiunge la modalità foto e rimuove l’aberrazione cromatica

Elden Ring è disponibile da solo una settimana ma i modder si sono già messi all'opera. L'utente Otis_Inf ad esempio ha di recente pubblicato una mod che introduce una modalità foto non ufficiale nel gioco, permettendovi di scattare degli screenshot mentre ammirate gli scorci dall'Interregno o durante lo scontro con un boss.

La mod funziona in tutto e per tutto come le modalità foto visti in moltissimi giochi, con alcuni ovvi limiti dovuti alla sua natura amatoriale, come ad esempio l'assenza di filtri, ma le opzioni non mancano. Una volta attivata è infatti possibile mettere in pausa il gioco, muovere e ruotare la telecamera a piacimento, controllare la direzione dei raggi del sole, rendere invisibili nemici e l'HUD, modificare il FOV e altro ancora.

Elden Ring, un artwork promozionale

Inoltre un altro aspetto interessante della mod è che, volendo, disabilità gli effetti dell'aberrazione cromatica di Elden Ring, che non tutti apprezzano particolarmente. Se siete interessati potrete scaricarla da questo indirizzo. Il consiglio come al solito e di non attivarla se giocate online, in quanto il sistema anti-cheat potrebbe bannarvi.

