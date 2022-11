Elden Ring: The Board Game, trailer ufficiale della campagna Kickstarter

La campagna Kickstarter di Elden Ring: The Board Game sta riscuotendo un grande successo e non poteva mancare un trailer ufficiale per celebrare i numeri totalizzati finora dalla raccolta, mirata alla produzione di un interessante boardgame ispirato al soulslike di FromSoftware.

Come sappiamo, il gioco da tavolo di Elden Ring ha raggiunto il 1.000% della cifra richiesta su Kickstarter in 24 ore e i backer continuano a contribuire, tanto che si è giunti a quota 2.148.328 dollari e mancano ancora sette giorni alla chiusura della campagna.

Il video presenta il progetto in maniera spettacolare: creato da Steamforged Games, il gioco da tavolo di Elden Ring è un ibrido open world / dungeon caratterizzato da una campagna per quattro giocatori che può durare fino a oltre novanta ore.

Nel corso dell'avventura sarà possibile costruire la mappa del nostro overworld mentre esploriamo gli scenari del titolo di From Software, interagiamo con PNG familiari e raccogliamo risorse utili alla nostra causa, ovviamente senza trascurare i combattimenti con spaventosi boss.

Se desiderate sostenere la campagna Kickstarter di Elden Ring: The Board Game, visitate questa pagina.