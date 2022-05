Embracer Group: remake, remaster e spinoff delle serie Tomb Raider, Thief, Legacy of Kain e Deus Ex

Embracer Group ha grandi progetti per le proprietà intellettuali acquisite insieme a Eidos e Crystal Dynamics. Più nello specifico per quelle Thief, Deus Ex, Tomb Raider e Legacy of Kain. Nel suo ultimo resoconto finanziario, si parla esplicitamente di seguiti, ma anche di remake, remaster e spinoff, oltre che di progetti transmediali (fumetti, serie TV, magari film) che coinvolgano tutto il gruppo:

"Dopo la fine del trimestre, abbiamo rafforzato ulteriormente la nostra capacità di sviluppo e il nostro portfolio di proprietà intellettuali raggiungendo un accordo per acquisire Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal, incluse tra le altre le proprietà intellettuali Tomb Raider, Thief, Legacy of Kain e Deus Ex. L'annuncio ha ricevuto risposte molto positive. Vediamo grandissimo potenziale non solo nei seguiti, ma anche in remake, remaster e spinoff, oltre che in progetti transmediali che coinvolgeranno l'intero gruppo. Ci aspettiamo che la transazione venga chiusa nel periodo luglio-settembre."

Chiaramente Embracer Group vuole mettere a frutto le sue nuove proprietà in ambito videoludico, sfruttando queste amatissime proprietà intellettuali al meglio. Buone notizie in particolare per gli appassionati di Deus Ex, Thief e Legacy of Kain, tre franchise congelati da Square Enix, che secondo molti sono stati semplicemente sotto sfruttati o sfruttati male, come nel caso di Deus Ex: Mankind Divided, un ottimo titolo macchiato dalle polemiche per le controverse microtransazioni.