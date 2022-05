Gearbox annuncia 9 giochi tripla A in sviluppo

Sembra che Gearbox sia particolarmente impegnata in questo periodo, visto che l'etichetta, insieme a Embracer Group, ha annunciato di avere ben 9 giochi tripla A in sviluppo contemporaneamente, verosimilmente a livelli diversi di lavorazione e tra collaborazioni e progetti interni.

Non ci sono informazioni sull'entità dei giochi in questione, con Embracer e Gearbox che hanno soltanto riferito la quantità di progetti in lavorazione al momento, ma si tratta di un netto passo avanti rispetto ai ritmi di produzione standard della medesima compagnia.

Gearbox, il logo

"Gearbox continua ad ampliare l'organizzazione per poter portare avanti i suoi ambiziosi piani di crescita e ci sono attualmente 9 giochi tripla A in sviluppo", ha riferito Embracer.

Ricordiamo che anche Embracer Group sta continuando a crescere con un ritmo sconvolgente, avendo di recente acquisito, in un colpo solo, anche Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal da Square Enix, peraltro a un prezzo decisamente vantaggioso.

Al momento, siamo a conoscenza di 5 giochi in sviluppo presso Gearbox: Homeworld 3, Hyper Light Breaker, Relic Hunters Legends, Have a Nice Death e Eyes in the Dark: The Curious Case of One Victoria Bloom, ma evidentemente ci sono almeno altri quattro giochi in arrivo.

Ci sarebbe peraltro da dire che alcuni di questi non rientrano proprio nella classificazione standard di progetto tripla A, ma è anche vero che questa risulta sempre piuttosto soggettiva, dunque lascia il tempo che trova.