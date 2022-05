Marvel's Wolverine: Walt Williams è stato promosso a Narrative Director, suo Spec Ops: The Line

Walt Williams, lo sceneggiatore tra gli altri dell'eccellente Spec Ops: The Line, è stato promosso a narrative director di Marvel's Wolverine. Si tratta di una promozione significativa, visto che in precedenza era accreditato come lead writer.

Williams è un prolifico sceneggiatore di videogiochi, che ha partecipato a progetti molto grossi come Star Wars: Squadrons, Star Wars: Battlefront II e il già citato Spec Ops: The Line, il suo capolavoro. Suo anche il libro Significant Zero: Heroes, Villains, and the Fight for Art and Soul in Video Games, un bellissimo libro autobiografico in cui parla del suo lavoro e dell'industria dei videogiochi.

La notizia è stata data in forma indiretta da Williams stesso, con un aggiornamento della biografia del suo profilo Twitter in cui ha solo cambiato il suo ruolo per Marvel's Wolverine. Insomma, ottime notizie per il nuovo gioco di Insomniac Games.