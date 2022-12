Epic Games Store: Encased è il gioco gratis del 23 dicembre 2022

Epic Games Store è pronto a regalarci un nuovo gioco gratuito per PC. Oggi, 23 dicembre 2022, abbiamo modo di reclamare una copia di Encased: A Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG.

Ricordiamo che potete reclamare il gioco gratis del 23 dicembre 2022 tramite l'Epic Games Store o direttamente tramite l'Epic Games Launcher. Avete tempo fino a domani per poterlo aggiungere alla vostra libreria.

Encased: A Sci-Fi Post-Apocalyptic RPG è un "Un GDR tattico e fantascientifico ambientato in uno scenario distopico, in cui potrai combattere contro nemici, esplorare la desolazione ostile, aumentare il livello del tuo personaggio e unirti a una delle fazioni di sopravvissuti tagliate fuori dal resto della società in un mondo ridotto in frantumi. Arruolati in una delle cinque unità della CRONUS Corporation, ciascuna con le proprie caratteristiche, meccaniche e opzioni di gioco, e intraprendi un viaggio di sola andata nella Cupola per recuperare gli artefatti mentre eviti radiazioni, anomalie e un gran numero di creature con il solo scopo di attaccarti. Comincerai dal basso, per poi diventare la forza trainante degli avvenimenti passati, presenti e futuri del disastro conosciuto come l'Incidente. Creare, combattere, negoziare: se davvero vuoi sopravvivere avrai bisogno di tutto il tuo ingegno."

I requisiti minimi di Encased sono:

Sistema operativo: WINDOWS 7, 8, 8.1, 10

Processore: Intel Core i5-3.3 GHz o migliore, o equivalente AMD

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 660m o AMD Radeon R7 260x (2GB)

DirectX: Versione 11

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

I requisiti consigliati invece sono:

Sistema operativo: WINDOWS 7, 8, 8.1, 10

Processore: Intel Core i7-3.7 GHz o migliore, o equivalente AMD

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB), o AMD RX 480 (8GB)

DirectX: Versione 11

Memoria: 20 GB di spazio disponibile

In attesa di novità sul gioco di domani, vi segnaliamo anche che il gioco gratis del 28 dicembre 2022 potrebbe già essere stato scoperto.