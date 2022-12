Lenovo e G2 Esports, accordo rinnovato e inaugurata la partnership con G2 Hel

Lenovo e G2 Esports hanno rinnovato il proprio accordo di collaborazione: la società tedesca può contare su di un numero di team sempre maggiore, che includono al momento League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Valorant, Valorant Female, Rainbow Six: Siege, Rocket League, Apex Legends e SimRacing.

Contestualmente è stata inaugurata anche la partnership fra l'azienda cinese e G2 Hel, "la nuova squadra femminile di League of Legends di G2 Esports. Tutte le squadre competeranno su PC e desktop Lenovo Legion."

Al fine di celebrare l'arricchimento del proprio roster, G2 Esports ha pubblicato un divertente trailer intitolato "The Topfather 2: Welcome to the Family", che reinterpreta in stile "Il Padrino" l'ingresso di nuovi pro player nella squadra.

Come forse ricorderete, alcuni giorni fa abbiamo avuto occasione di incontrare John Miedema di Lenovo alla Milan Games Week, che ci ha raccontato il futuro dell'azienda e dato appuntamento al CES per le prossime, importanti novità in arrivo.