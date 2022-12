Offerte Amazon: Pokémon Scarlatto per Switch in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare per Pokémon Scarlatto per Nintendo Switch. Lo sconto segnalato è di 14.01€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo gioco è 59.99€. Il prezzo attuale è il più basso mai proposto sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2023.

Pokémon Scarlatto innova la serie proponendo per la prima volta un vero e proprio open world nel quale esplorare liberamente e andare in cerca dei propri Pokémon preferiti. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto puntano tutto sull'esplorazione, ma i limiti della produzione sono evidenti fin dai primissimi minuti. Il comparto tecnico mediocre si affianca presto a una narrazione che fatica a espandersi oltre i limiti del passato, risultando così diluita e superficiale. Per fortuna il gameplay rimane solido, con aggiunte studiate, mentre la verticalità del mondo porta a un piacere inedito nello scovare nuovi Pokémon quando si ha finalmente accesso a tutte le enormi possibilità di movimento messe a punto dagli sviluppatori. Speriamo che questo sia davvero l'ultimo capitolo di transizione per la serie."

