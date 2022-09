Epic Games Store: giochi gratis del 22 settembre 2022 disponibili, link al download

Epic Games Store ha messo a disposizione per il download i giochi gratis del 22 settembre 2022, che come annunciato la settimana scorsa sono ARK: Survival Evolved e Gloomhaven.

Scaricare i giochi è semplicissimo: basta effettuare l'accesso con le proprie credenziali su Epic Games Store e visitare questa pagina per poi accedere ai singoli link di ogni prodotto e cliccare sul pulsante "ottieni". A quel punto, date le conferme necessarie, i titoli entreranno a far parte della vostra libreria per sempre.

ARK: Survival Evolved ci mette nei panni di un personaggio che si ritrova su di un'isola misteriosa chiamata ARK, dove è costretto a "cacciare, raccogliere risorse, creare oggetti, coltivare, ricercare tecnologie, e costruire ripari per sostenere le condizioni atmosferiche."

"Usa la tua astuzia e le tue risorse per uccidere o addomesticare ed allevare i mastodontici dinosauri e le altre creature primitive che si aggirano per l'isola, e collabora con (o dai la caccia a) centinaia di altri giocatori che si battono per sopravvivere, dominare... e scappare!"

Gloomhaven è invece la trasposizione dell'omonimo gioco da tavolo: un'esperienza che miscela meccaniche RPG tattiche e dungeon crawling per catapultarci in un'avventura in cui controlliamo un gruppo di mercenari alla ricerca di oro.

Al servizio del miglior offerente, verremo pagati per portare a termine difficili incarichi e non per fare domande, affrontando sotterranei terrificanti, foreste spaventose e cave oscure piene di mostri da combattere.

Sono infine stati annunciati i giochi gratis dell'Epic Games Store dal 29 settembre 2022.