GTA 6: i fan stanno ricostruendo la mappa del gioco, sulla base dei leak

I fan di GTA 6 sono stati inondati di leak sul gioco di Rockstar Games, recentemente, e non sono rimasti con le mani in mano. Se per molti si trattava solo di una serie di video di sviluppo poco interessanti, per altri si è rivelato una miniera d'oro di informazioni, tramite le quali hanno iniziato a ricostruire una mappa di GTA 6.

I contenuti del leak indicavano le coordinate in-game e, tramite queste, i fan hanno avuto modo di creare una mappa rudimentale e perlopiù incompleta di GTA 6, come potete vedere qui sopra, nel tweet di Church of GTA. Una parte dei dettagli, però, è però frutto di speculazioni, come alcune strade e alcuni confini. La mappa di GTA 6 pare essere massiccia, in ogni caso.

Non è la prima volta che i giocatori danno il via a un progetto del genere. Ai tempi di GTA 5, infatti, i fan del GTA Forum avevano realizzato una mappa a partire dal materiale promozionale condiviso da Rockstar Games. Questa volta, però, si tratta di leak. Questo significa anche che il risultato finale potrebbe variare molto, perché quanto circolato in rete è parte di una versione temporanea del gioco.

Se siete curiosi di esplorare i contenuti del leak di GTA 6, ecco tutti i 90 video della versione di sviluppo condivisi dal leaker.