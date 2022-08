Epic Games Store: gioco gratis dell'11 agosto 2022 annunciato ufficialmente

Epic Games ha annunciato il gioco gratis dell'Epic Games Store che sarà disponibile a partire dall'11 agosto 2022. I giocatori PC potranno reclamare Cook, Serve, Delicious! 3.

Si tratta di uno strano gioco di cucina nel quale dobbiamo preparare ricette, cucinare, servire e gestire un chiosco ambulante, preparando centinaia di piatti diversi in una particolare ambientazione che ci vede all'interno di un'America del 2042 devastata dalla guerra.

Cook, Serve, Delicious! 3 è un gioco di cucina stressante ma per certi versi anche rilassante. Si tratta di un'ulteriore evoluzione sulla particolare formula che ha reso celebri i precedenti, con ancora più contenuti, ricette e sfide da portare a termine.

Scendi in strada in questo enorme seguito della serie Cook, Serve, Delicious! che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo, in cui viaggi per tutti gli Stati Uniti per partecipare all'Iron Cook Foodtruck Championships insieme al tuo fidato equipaggio di robot, Whisk e Clever.

In Cook, Serve, Delicious! 3 ci troviamo a lavorare in un chiosco alimentare all'interno di una nuova campagna con base narrativa, ambientata in un'America del 2042 cambiata drasticamente dalla guerra.

Cook, Serve, Delicious 3, un'immagine del gioco

Dovremo dunque cucinare centinaia di piatti diversi, incluse tante novità della serie, su centinaia di livelli in una nuova struttura di gioco che è stata completamente rivisitata per offrire un'azione veloce oppure consentire di prendercela con comodo, grazie alla nuova Chill Mode attivabile o disattivabile in ogni momento!

